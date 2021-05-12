Суд допросит 30 свидетелей обвинения против Анатолия Быкова: в Красноярске рассматривают первое из пяти уголовных дел

Суд допросит 30 свидетелей обвинения против Анатолия Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начался судебный процесс по первому из пяти уголовных дел, заведенных на Анатолия Быкова. Кстати 7 мая как раз исполнился год с того момента, как в его резиденцию у «Соснах» нагрянули силовики в масках и устроили обыск. Затем хозяина дома доставили сначала в следственный комитет на допросы, а оттуда в СИЗО, где он до сих пор и находится.

Для понимания, Анатолия Быкова обвиняют в убийстве бывших подельников Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Преступление произошло летом 1994 года. Многие, кстати, удивляются: сроки давности прошли, какое уголовное дело? На что в следкоме пояснили, что есть такая категория преступлений, по которым сроки давности никогда не проходят И это как раз такой случай.

На судебное заседание не пустили никого, кроме участников процесса Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот какова фабула вины, которую одна сторона намерена доказать в судебном процессе, а другая сторона – опровергнуть. В 1994 году проходил передел сферы криминального влияния в Красноярске. Наумов и Войтенко обиделись на Быкова, посчитав, что он с ними неправильно делится. Почувствовав угрозу, Быков поручил своему товарищу Владимиру Татаренкову (прозвище Татарин) устранить обоих. Они были взорваны в машине. Татарин был осужден в 2011 году, отбыл свой срок и, судя по всему, дал показания на своего заказчика, на основании чего Быкова и задержали.

Судебный процесс проходит с участием судебных заседателей, на этом настояли и сам обвиняемый, и его адвокат. Считают, что в этом деле есть политическая подоплека (кстати, о политике – несколько недель назад Быков заявил, что решил идти на выборы в депутаты Государственной Думы). Правда, в процессе подготовки один из присяжных из основного состава взял самоотвод по личным мотивам, но для таких случаев есть запасные. А вот представителей СМИ в зал заседаний не пустили, несмотря на горячее желание Быкова придать процессу максимум гласности. Однако в перерыве адвокат Алексей Прохоров вышел и пообщался с журналистами.

Адвокат Быкова Алексей Прохоров Фото: Мария ЛЕНЦ

- По сути, сегодня началось рассмотрение дела по существу, - рассказал Алексей Прохоров. - Стороны приветствовали друг друга и предложили порядок исследования доказательств. Обвинитель огласил предъявленное обвинение. Сторона защиты в ответном слове высказала свое мнение. А мнение таково: Быков свою вину не признает ни в какой части инкриминируемого ему деяния.

В первый день на заседании присутствовала родственница Александра Наумова. Ничего ценного, по словам Прохорова, она не сказала, потому что не знает ничего. Всего заявлено 30 свидетелей. Если кто-то не будет присутствовать лично, их показания зачитает прокурор. Ожидается, что процесс затянется на два месяца.

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Обещанная "армия" сторонников Фото: Мария ЛЕНЦ

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