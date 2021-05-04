В Бурятии завершились поиски двоих пропавших под снежной лавиной туристов из Красноярского края

Фото: МЧС

В Бурятии завершены поиски пропавших туристов из Красноярского края, попавших под снежную лавину. Как сообщают в МЧС, двое путешественников были найдены мертвыми.

После спасения двух выживших туристов, специалистам предстояло обследовать около 120 тысяч квадратных метров снежного покрова при помощи лавинных щупов. Тела мужчин были обнаружены спустя 3 часа работ, в 10 метрах от гибели первого путешественника. Туристы были найдены на глубине около полутора метров. Их извлекли из-под снега и доставили в вертолетом МИ-8 в Иркутск.

Напомним, что с туристами из Красноярского края произошла страшная трагедия в Бурятии. Вечером 3 мая на группу из 5 путешественников сошла снежная лавина. Выжить смогли всего двое, одного погибшего нашли сами туристы, когда откопались от снега.

Спасшихся с обморожением рук передали врачам в Иркутск. Их состояние удовлетворительное, но оба мужчины были госпитализированы.

К работе уже подключились и силовые структуры Республики Бурятия. Как заявили в пресс-службе прокуратуры, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, проведут проверку и дадут оценку произошедшему.

В СК сообщают, что следователи дожидаются транспортировки тел погибших участников похода, чтобы назначить судебно-медицинские исследования для установки причины смерти. Также проводится доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Найдены тела трех туристов, погибших при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии

На горе Мунку-Сардык в Бурятии нашли тела всех троих туристов, пропавших после схода лавины вечером 3 мая. Погибшим мужчинам было 19 лет, 34 года и 50 лет. (подробности)

Группа туристов из Красноярского края попала под снежную лавину в Бурятии: двое пропали без вести, ещё один погиб

С туристами из Красноярского края произошла страшная трагедия в Бурятии. Вечером 3 мая на группу путешественников сошла снежная лавина. Как сообщают в МЧС, все 5 человек оказались под снегом. Сейчас идут поиски двоих пропавших туристов, один путешественник погиб, еще двое выжили, их смогли эвакуировать из гор в удовлетворительном состоянии. (Подробности)

«Откопал из снега себя и друга»: двое туристов выжили после схода лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии

- Я увлекаюсь альпинизмом, но в такой сложный поход отправился впервые, - рассказывает «КП»- Иркутск» один из чудом спасшихся, 20-летний студент Константин (фамилию парень не называет, так как его семья еще не знает о ЧП. О случившемся он хочет рассказать лично, когда вернется домой - Ред.). - Меня пригласил в поездку отец школьного друга. Он был командиром нашей команды. Все участники – толковые, опытные альпинисты, насколько я знаю, они даже покоряли Эльбрус… (подробности)

После схода снега в Якутии на автодороге "Яна" погиб один человек

В Томпонском районе, Республика Якутия, произошел сход снежных покровов. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе МЧС, после обвала снега погиб один человек. Еще 6 жителей, среди которых двое детей, застряли в плену у стихии. Их состояние удовлетворительное. (Подробности)

На Камчатке три человека попали под лавину возле школы: есть погибший

Сегодня, 6 марта, в поселке Елизово на Камчатке произошел сход лавины. Около 18 часов по местному времени под снежную массу попали трое, среди них оказался один ребенок. Как сообщает МЧС, очевидцы пришли на помощь и начали откапывать людей. (Подробности)

«Махал рукой и кричал, что живой»: в Красноярском крае водителя спасли из-под сошедшей лавины

В Красноярском крае одна за другой сходят лавины – теплеет, снег тяжелеет и съезжает вниз. Один из последних случаев произошел на федеральной трассе, недалеко от Ермаковского района. Стихия настигла ВАЗ 2105, за рулем которого был 64-летний Николай Скрыль – ехал из Турана в Саяногорск. (Этот участок считается самым лавиноопасным в Красноярском крае. 602-604 километр трассы Р-257 «Енисей», больше известный как «Полка», регулярно перекрывается из-за частого схождения лавин, - прим. Ред.) (Подробности)

Сход лавины на севере Красноярского края: появилась информация еще о двух спасшихся

Появилась информация еще о двух спасшихся из-под снега туристах, отдыхавших на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины. По предварительной оценке ее размеры составляют около 300 квадратных метров. (подробности)