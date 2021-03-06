СК организовал процессуальную проверку по факту гибели мужчины ФОТО: СК

Сегодня, 6 марта, в поселке Елизово на Камчатке произошел сход лавины. Около 18 часов по местному времени под снежную массу попали трое, среди них оказался один ребенок. Как сообщает МЧС, очевидцы пришли на помощь и начали откапывать людей.

ЧП произошло в районе улицы Сопочной, у подножия снежного склона, где находится школа №3. После сообщения о произошедшем туда незамедлительно выдвинулись спасатели.

- На место отправились спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России с кинологическим расчётом, поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России — с кинологическим расчётом, а также сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части и пожарной части №8, - рассказали в ведомстве.

Очевидцы помогли откапывать снег фото: МЧС

Из-под снега были извлечены трое – женщина, ребенок, которому на вид около 10-12 лет и мужчина. Последний, к сожалению, погиб. О состоянии выживших пока ничего неизвестно.

Сейчас спасатели продолжают поисковые работы, чтобы наверняка исключить попадание под лавину других людей.

Следственный комитет по Камчатскому краю организовал процессуальную проверку по факту гибели мужчины. По её итогам сотрудники СК примут решение в соответствии с законодательством. Также силовики дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасности в указанном районе.