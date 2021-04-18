После схода снега в Якутии на автодороге "Яна" погиб один человек

ФОТО: МЧС

В Томпонском районе, Республика Якутия, произошел сход снежных покровов. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе МЧС, после обвала снега погиб один человек. Еще 6 жителей, среди которых двое детей, застряли в плену у стихии. Их состояние удовлетворительное.

ЧП произошло в 56 километрах от посёлка Тополиное, снег сошел на автодорогу «Яна». В это время там проезжали два автомобиля с пассажирами. В снежной ловушке оказались 6 жителей республики, среди которых было двое детей. Для оказания помощи застрявшим, к ним отправились работники Республиканской пожарной охраны, в 50 км от ФАД силами дорожной службы проводится расчистка дороги.

После обвала снега, в одной из машин пропал 25-летний мужчина. Несколько часов поисков, к сожалению, закончились трагедией. Жителя Якутии обнаружили мертвым. Состояние выживших четверых взрослых и двоих детей удовлетворительное. Их эвакуируют в село Тополиное, из Якутска спланирован вылет Ми-8 МТВ "Полярные авиалинии" с пятью спасателями Республиканской службы спасения и необходимым оборудованием, а также 2 медицинскими работниками РЦМК.

- В готовности к реагированию в городе Якутск находятся 10 спасателей Республиканской службы спасения и 10 спасателей МЧС России оснащенные необходимым оборудованием для автономной работы на 10 суток. Всего от Якутской территориальной подсистемы РСЧС задействовано 19 человек и 8 единиц техники, - отмечают в МЧС.