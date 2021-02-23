«Махал рукой и кричал, что живой»: в Красноярском крае водителя спасли из-под сошедшей лавины

Николай Скрыль

В Красноярском крае одна за другой сходят лавины – теплеет, снег тяжелеет и съезжает вниз. Один из последних случаев произошел на федеральной трассе, недалеко от Ермаковского района. Стихия настигла ВАЗ 2105, за рулем которого был 64-летний Николай Скрыль – ехал из Турана в Саяногорск. (Этот участок считается самым лавиноопасным в Красноярском крае. 602-604 километр трассы Р-257 «Енисей», больше известный как «Полка», регулярно перекрывается из-за частого схождения лавин, - прим. Ред.)

Машина должна была выехать из тоннеля, закрывающего самый опасный участок. Секунду назад впереди было яркое небо, как вдруг... начало темнеть, загрохотало, - машина вылетела на трассу одновременно с лавиной.

Машина оказалась полностью под снегом

- А мне деваться было некуда, - рассказал чудом спасшийся «Комсомольской правде» - Красноярск. - Затормозить бы не успел, увильнуть. Нет, на встречной – грузовая машина лоб в лоб. У меня просто не осталось выбора, и я поехал навстречу снегу. Потом меня просто накрыло.

Сейчас Николай шутит – мол, в возрасте, и помирать не страшно. А тогда было не до смеха.

- Сильных ударов я не почувствовал, просто резко стало темно. В кабину снег не попал. Но понял, что машину покорежило. Мне еще повезло, стекла не продавились. Так что, засыпало только снаружи. Но в тот момент я не знал, что там, сколько снега, кто поможет? Думаю, надо спасаться.

Перебравшись на заднее сидение, пленник смог приоткрыть окно. Стал разгребать рукой снег, наконец, почувствовал – воздух! Отчаянно начал махать, - оказалось, не зря. Возле лавины уже стояло несколько машин и люди, готовые прийти на помощь. «Я жив, все хорошо!» – закричал Николай.

Спасатели и дорожники совместными усилиями вытащили автомобиль из снежного плена

- Мужики, которые тоже в тот момент ехали, очень быстро меня вытащили. Раскидали часть снега и помогли выбраться. Спасибо им за это огромное. Дорожникам и спасателям отдельная благодарность - они очень ловко и быстро вытащили мою машину. У нас вообще такие службы очень здорово работают. Но больше всех мне помог МЧСник Андрей, к сожалению, его фамилии я не помню. Мы с ним несколько часов возились, чтобы я мог завестись и поехать. У нас очень сильно замерзли руки, я думал даже бросить эту затею. Но Андрей не дал этого сделать, и мы с ним справились.