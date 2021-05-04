Группа туристов из Красноярского края попала под снежную лавину в Бурятии: двое пропали без вести, ещё один погиб

Фото: МЧС

С туристами из Красноярского края произошла страшная трагедия в Бурятии. Вечером 3 мая на группу путешественников сошла снежная лавина. Как сообщают в МЧС, все 5 человек оказались под снегом. Сейчас идут поиски двоих пропавших туристов, один путешественник погиб, еще двое выжили, их смогли эвакуировать из гор в удовлетворительном состоянии.

Всё случилось накануне вечером. 3 мая, в районе 22 часов, в дежурную службу Тункинского района поступил звонок: на перевале Горелова вблизи посёлка Монды сошла снежная лавина, под стихией оказалась группа туристов из 5 человек, следовавшая по маршруту, пролегающему вдоль рек Буговек-Мугувек-Белый Иркут.

Звонивший сообщил, что часть группы (2 человека) пропала без вести, еще двоим требуется помощь. Один турист, к несчастью, не пережил стихию.

К путешественникам сразу же выдвинулась группа спасателей из посёлка Кырен. В это время в Иркутской области срочным образом готовился к вылету борт МИ-8 с подкреплением на борту.

После прибытия групп стало понятно, что состояние выживших туристов позволяет доставить их в Иркутск при помощи вертолёта. Их уже передали врачам скорой помощи, а затем госпитализировали.

Спасатели же остались искать еще двух пропавших без вести. Сейчас на месте работают 48 специалистов и 8 единиц техники.

Известно, что группа путешественников прибыла из Красноярского края. Откуда конкретно – пока не понятно, так как данные у ведомств разнятся. Следком сообщает, что туристы приехали из Дивногорска, а в МЧС утверждают, что из Зеленогорска, ведь именно этот город был указан при регистрации у спасателей 21 апреля.

Жители края планировали преодолеть маршрут по труднодоступной местности от устья реки Буговек до устья реки Белый Иркут. Общая протяженность пути – 97 километров. Туристы были серьезно экипированы для похода, поэтому шансы выжить у двоих пропавших без вести довольно высокие.

К работе уже подключились и силовые структуры Республики Бурятия. Как заявили в пресс-службе прокуратуры, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, проведут проверку и дадут оценку произошедшему.

В СК сообщают, что следователи дожидаются транспортировки тела погибшего участника похода, чтобы назначить судебно-медицинские исследования для установки причины смерти. Также проводится доследственная проверка.

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