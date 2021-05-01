Все решил один удар в глаз: в Красноярске 10-летняя школьница сумела отбиться от маньяка голыми руками

Девочка спаслась благодаря своей решительности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кажется невероятным, но случилось… В Красноярске 10-летняя школьница смогла дать отпор маньяку, который силой волок ее за гаражи. И спаслась! Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по краю.

Все произошло 19 апреля, а стало известно только недавно. К слову, в последнее время такие случаи на слуху гораздо чаще. Так, неделей позже, 27-го, весь Красноярск лихорадило – пропал 8-летний мальчик. Марк Б. вышел из дома прогуляться с друзьями, но обратно не вернулся. Его искали почти сутки. И нашли – живым.

Два нападения и жертвы - дети

Как выяснилось, ребенка выследил и обманом увел 43-летний незнакомец. Предложил подзаработать на расклейке объявлений, мальчик согласился. По итогу его заманили в «заброшку», так называемый домик Ленина, деревянную двухэтажку на Марковского,27. Этот памятник истории видел вождя пролетариата, а сейчас постепенно ветшает, здесь собираются бомжи. По словам сотрудников СК, против ребенка совершили преступление. Какое именно, не уточняется. Сейчас идет расследование.

Казалось бы, самое время успокоится, прийти в себя но тут в родительских чатах начали распространять страшное сообщение: мужчина в маске накинулся на ученицу 7-го лицея, куда-то тащил.

Спасла себя сама

А вскоре появилось и официальное подтверждение шокирующей информации. Действительно, в среду, 19 апреля, неподалеку от лицея №7 (на улице Менжинского) какой-то мужчина подкараулил проходящую мимо девочку. Было около девяти часов утра, место тихое. Выбрав время, отморозок схватил ребенка за руку и поволок в гаражный массив за многоэтажкой на улице Пролетарской, 47. Почему не подняла крик, не позвала на помощь? По-видимому, нападавший пригрозил, девочка напугалась.

В лицее около тысячи учеников. Многие ходят по той дорожке, по которой шла девочка. Фото: krasstate.ru.

И все же ей удалось спутать планы негодяя. В какой-то момент школьница собралась и - что есть сил – ударила его в глаз. От неожиданности, боли мужчина оторопел и на миг ослабил хватку. Этого было достаточно, чтобы девочка вырвалась из рук преступника и кинулась наутек. Догонять ее он уже не решился – поспешно скрылся.

По словам мамы, школьница отделалась испугом, с ней все в порядке. На днях СК завел уголовное дело по статье «Похищение малолетней». Нападавшего разыскивают.

За забором - подвалы с бомжами

Меж тем родители, чьи дети учатся в том же лицее, бьют тревогу. Они уверены: территория вокруг учебного заведения опасна.

За этим забором - подвалы. Неподалеку гаражи, куда тащили ребенка. Фото: фейсбук Юлия ЛЕБЕДЕВА.

«Если стоять лицом к лицею со стороны Менжинского, справа - территория гаражей, слева видите веселый заборчик из бетонных плит? – пишет в своем фейсбуке красноярка Юлия Лебедева. - Так вот, симпатичный он только лицом к лицею, а задом и боком, где пролегает единственная дорожка к школе, вообще нет. Потому что за этим глухим забором находится общество «Тополек», точнее, его подвалы, за которое общество не платит аж с 2003 года. Я писала неоднократно про это место. Один из депутатов тоже пытался решить проблему, но я полагаю, пока не случится очередная трагедия, ничего не решится. А, может, и вообще не решится. Часть погребов там давно обвалилась, летом в них селятся бомжи, как только теплеет, там начинают бухать, драться, собирается шпана. Схватить и утащить туда ребенка не составит никаких проблем, и пока хватятся - времени пройдет достаточно. Мы просили снести заборы, засыпать подвалы, подчистить мусор и старые деревья, а на месте сделать часть парка. Хоть просто лавочки. Но имеем то, что имеем».

Ждем ответа администрации района на претензии родителей школьников. Пока официальная позиция на этот счет не озвучена. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

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