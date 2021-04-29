На школьницу из Красноярска напал мужчина в маске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске совершенно очередное нападение на ребенка. В этот раз жертвой злодея стала ученица начальных классов лицея №7. Как рассказали в телеграм-канале «Прима», девочка шла в школу, когда её схватил неизвестный мужчина в маске. К счастью, ЧП обошлось без серьезных последствий – малышка чудом вырвалась и сбежать.

Администрация школы подтвердила корреспонденту «КП», что нападение действительно произошло, но не возле лицея, как пишут в родительских чатах, а в гаражных массивах, находящихся во дворах. После случившегося учителя провели воспитательную беседу о том, что в учебное заведение нужно ходить только знакомыми и людными путями. Этот момент в обязательном порядке был донесен и до родителей.

- Девочка характеризуется хорошо, у нее замечательная семья. Придумывать такое она бы точно не стала, да и никогда не была замечена в фантазировании. Наш психолог сейчас с ребенком не работает, от родителей не было запросов, но если потребуется, то конечно мы поможем. После нападения наша ученица сразу же побежала к маме, в лицее её не было. Классный руководитель забеспокоился отсутствием девочки, и позвонила родителям. Мама сказала, что с ребенком всё хорошо, - отмечает руководство лицея.

В МВД рассказали, что родители девочки написали заявление после нападения. Сейчас все материалы по случившемуся переданы в Следственный комитет.

СК уже проводит проверку поступивший к ним информации. Ведомство сообщает, что на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего нападения.

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