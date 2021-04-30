Последние новости Красноярска на 29 апреля 2021: уголовное дело для похитителя 8-летнего мальчика, эвакуация из поликлиники в Солнечном и новое имя для пингвиненка

Последние новости Красноярска на 29 апреля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 29 апреля 2021.

В отношении похитителя 8-летнего мальчика из Красноярска завели уголовное дело

Расследование похищения второклассника продолжается. 29 апреля против 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «похищение малолетнего». Красноярец во всем признался и уже дает признательные показания. Следователи выясняют обстоятельства преступления. (подробнее)

На школьницу из Красноярска напал мужчина в маске

Очередное нападение на ребенка было совершено еще на прошлой неделе, но известно об этом стало лишь 29 апреля. В Железнодорожном районе пятиклассница шла в школу, но на ее пути встал мужчина, который попытался схватить ребенка. Девочке удалось спастись и отбиться. В деле разбирается СК. (подробнее)

Красноярцев эвакуировали из детской поликлиники в Солнечном

Все произошло из-за забытой сумки. Посетителей сразу же начали выводить из здания. Но все обошлось. Владельца вещей установили быстро. Но нервов было потрачено много. (подробнее)

«Бессмертный полк» в Красноярске 9 мая 2021 проводиться не будет

Краевые власти сообщили, что традиционного «Бессмертного полка» в 2021 году не будет. Как и по всей России, в Красноярском крае акция пройдет в режиме онлайн. Все из-за коронавирусных ограничений. (подробнее)

Орнитологи из красноярского зоопарка рассказали, какое имя выбрали для пингвинёнка

Пол малыша еще неизвестен, но имя для птенца уже выбрали, хоть и не сразу. Красноярцы предлагали назвать пингвиненка Челюскиным или Чкаловым, но выбор оказался более милым. Юного обитателя зоопарка назвали Чупиком. (подробнее)