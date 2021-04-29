Орнитологи из красноярского зоопарка рассказали, какое имя выбрали для пингвинёнка

Фото: Роев Ручей

Орнитологи Парка флоры и фауны «Роев ручей» наконец обнародовали выбранное имя для недавно родившегося пингвинёнка. Как сообщают в пресс-службе зоопарка, имя было выбрано довольно универсальное, ведь определить пол птенца невозможно. Это станет известно, когда малыш подрастёт, создаст пару и начнёт гнездиться.

Имя выбирали долго и в конечном итоге остановились на ласковом «Чупик». Среди предложенных от подписчиков кличек были очень достойные, к примеру Чкалов и Челюскин. Но орнитологи решили дать имя более универсальное.

- Понравилось имя Чупик, вот посмотришь на него, и сразу видно: вылитый Чупик. Да и переделать это имя можно на женский лад, в случае чего. Пингвиненок подрос, ему уже полтора месяца. Вес больше двух с половиной килограммов, почти как у мамы, он стал пушистым и еще более любопытным, - рассказали в «Роевом Ручье».

Эту кличку во время конкурса предложили сразу два посетителя зоопарка, им от администрации достались пригласительные билеты.