В отношении похитителя 8-летнего мальчика из Красноярска завели уголовное дело

Фото: Скриншот с видео ГУ МВД

В Красноярске продолжается расследование похищения 8-летнего мальчика. Как сообщает следственный комитет, в отношении мужчины, который удерживал ребенка целые сутки в заброшенном доме, возбуждено уголовное дело по статье «похищение малолетнего».

Жителя Красноярска, похитившего малыша, уже задержали. Он даёт признательные показания и в полном объеме признал свою вину. В ближайшее время в суде рассмотрят ходатайство следователей, которые будут просить поместить подозреваемого под стражу.

Тот самый дом, где нашли Марка Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

Всё случилось 27 апреля. 8-летний Марк вышел на прогулку и не вернулся домой. На поиски мальчика подняли полицию, следователей и волонтеров. Его искали всю ночь, но найти не смогли…

Фото: пресс-служба МВД

Друзья мальчика рассказали, что перед исчезновением он говорил, что пойдет расклеивать объявления, хотел подработать. Но никаких объявлений у него при себе не было. С кем он пойдет и куда, школьник не сообщил. На следующий день было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Такая практика всегда используется при поиске несовершеннолетних. Это помогает расширить возможности следователей и полиции.

Возникла еще одна версия. Полицейские опубликовали видео с пропавшим ребенком. На кадрах, он общался с неизвестным мужчиной. Тот сидел на скамейке, школьник подошел к мужчине, а затем резко побежал.

Скриншот с видео МВД

На поиски мальчика вышли сотни человек. Были задействованы самые разные ведомства, ребенка искали даже с воздуха. И в конечном итоге нашли живым, но… в компании того самого мужчины.

После прекращения поисковых мероприятий осталось много вопросов в этой истории. Но ими уже займутся следователи. Сейчас они как раз выясняют все обстоятельства произошедшего похищения.

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