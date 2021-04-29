Красноярцев эвакуировали из детской поликлиники в Солнечном

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В Красноярске вновь эвакуируют местных жителей. На этот раз из детской поликлиники в микрорайоне Солнечный. Очевидцы рассказывают, что всех посетителей вывели на улицу из-за того, что кто-то нашел подозрительного вида сумку. На место ЧП приехала полиция.

Как рассказали корреспонденту «КП» в МВД, эвакуация произошла из-за обычного рюкзака. Сотрудники полиции по прибытию на место происшествия довольно быстро смогли установить владельца забытого предмета. Ничего подозрительного или незаконного среди содержимого не нашлось.

Напомним, что в апреле Красноярск накрыла волна ложных минирований. Сначала были эвакуированы учащиеся большинства школ краевой столицы, затем произошло несколько ложных минирований в жилых домах и даже супермаркета, из-за сильного шума от кондиционера.