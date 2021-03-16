«Должен был пройти меньше километра»: что известно о странном исчезновении десятиклассника в Туве

Фото: МВД по Республике Тыва

Заявление о пропаже 16-летнего Наадыма Ооржака поступило в полицию вечером 13 марта. Подросток вышел из дома на Советской, 16 в школу на Советской, 88 рано утром того же дня… с тех пор его никто не видел. Расстояние от дома мальчика до места учебы – менее 1 километра. Когда подросток не вернулся к вечеру, мама забила тревогу.

Одет Наадым был по-школьному: в красную куртку, темно-синие школьные брюки, черные ботинки и серую спортивную шапку. С собой он взял красный рюкзак, телефон Samsung J2 и 150 рублей на карманные расходы.

Весть о пропаже мальчика облетела село мгновенно, а полиция сразу же объявила поиски. Учителя, волонтеры и полицейские, всего более 200 человек, прочесали ближайший лес, а также окрестные поселки, общежития техникумов, чердаки и другие места, где мог находиться мальчик. Были опрошены друзья семьи, знакомые, учителя и одноклассники – никаких зацепок. 15 марта следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

«Комсомольской правде-Красноярск» источник рассказал, что Наадым не был самым общительным учеником:

- Он хорошо учился и ни с кем не ругался, был спокойным и доброжелательным парнем, но близко ни с кем не дружил – общение редко выходило за рамки формального. Словом – одиночка. Любил играть в компьютерные игры, и был скорее домоседом, чем душой компании. В Бай-Хааке жил с рождения с мамой. Но никто до сих пор не знает почему он пропал и как.

В последний день перед исчезновением Наадым был в обычном настроении – спокойно общался со всеми и не говорил ничего подозрительного. Для всех его пропажа оказалась шоком, ведь он никогда не сбегал и к бродяжничеству склонен не был. Да и видимые причины для побега у него отсутствовали. Буквально ничего не предвещало беды. Страница подростка в соцсетях не отличается изобилием информации: всего три «друга», нет фотографий, а единственная группа в подписках связана с попутками.

Сейчас поиски десятиклассника продолжаются. Если вам что-то известно о местонахождении звоните по следующим номерам:

Полиция: 8 (394-37) 2-13-21, 8-999-308-50-42, 8 (394-22) 9-39-11, 9-39-12; Следственный комитет: 8(913)350-16-68; Волонтер «Liza Alert»; 89253111880.