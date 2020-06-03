Как пропавший в Красноярске 6-летний Эртине пришел к месту своей гибели

Пропажа малыша – всегда ЧП. Он еще не «бегунок», он еще слишком маленький, чтобы самостоятельно пуститься в путь куда глаза глядят. Поэтому сообщение об исчезновении 6-летнего Кара-Сала Эртине сразу стало началом поиска ребенка. И нашли его уже на следующее утро. Подробности здесь.

Остров Татышев. Пляж. Внутреннее озеро. В такую погоду место абсолютно безлюдное. Корреспондеты «КП» сразу задались вопросом, мог ли маленький ребенок в вечернее время, в такую промозглую и не располагающую к прогулкам погоду отправиться так далеко от дома, заблудиться и упасть в воду?

Итак, малыш пропал во дворе дома №9 в Тихом переулке. Если смотреть по расстоянию, то для взрослого человека в масштабах Красноярска это не очень далеко. Но при этом нужно пройти через Октябрьский мост, где на маленького ребенка, идущего по узкому тротуару, обязательно обратили бы внимание. И на мосту должны быть видеокамеры.

Как сюда добрался 6-летний мальчик? Это еще только предстоит узнать.Фото: Мария ЛЕНЦ

Затем ему нужно было бы спуститься на остров по единственно возможному пути, где он тоже мог привлечь к себе внимание охранников, которые стоят под мостом постоянно.

Еще раз подчеркнем, погода сейчас такая, что гуляющих немного, в толпе затеряться он никак не мог.

Можно предположить следующие варианты. Он, возможно, шел не один, а со взрослыми или со взрослым и потому внимания не привлекал.

К водоему, где нашли ребенка, можно было бы пройти либо мимо охранников, либо окружным путем, через кусты.

На машине к этому месту можно проехать только имея соответствующий пропуск.

Еще один возможный вариант: ребенка могли сбросить с моста. И попали во внутренне озеро, где нет течения и малыша быстро нашли. Если бы он упал в Енисей, то, возможно, поиски могли стать очень долгими либо вовсе безрезультатными.

Наверняка в ходе поиска преступников будут проверены все видеокамеры, чтобы восстановить возможный путь мальчика.

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