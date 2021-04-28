В Красноярске по факту исчезновения 8-летнего мальчика завели уголовное дело. Фото: пресс-служба полиции

- Пока ничего, нет ни одной зацепки, к сожалению. Ищем, но... Ориентировок уже хватает, их развешивают везде. Что сейчас нужно? Записи с видеорегистраторов, с камер наблюдения. Может, кто-то поймал в объектив ребенка, чтобы мы могли понимать, куда он направился, - рассказывает Оксана Василишина, руководитель отряда «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Восьмилетний Марк Буткявичус пропал накануне, 27 апреля из дома. Живет он на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 82. Вернулся из школы, побыл немного дома, переоделся и вышел гулять. В последний раз его видели во дворе около 15 часов дня. С этого момента и пошел отчет его отсутствия. Родители забили тревогу часа через три, когда Марк не вернулся домой с прогулки. Позвонили в полицию. Там подняли по тревоге десятки сотрудников. Подключили волонтеров: у нас в городе действуют две организации – «Поиск пропавших детей – Красноярск» и «ЛизаАлерт».

Поиски мальчика ведут катером и квадракоптером. Фото: пресс-служба полиции

В подобных ситуациях алгоритм работы такой: начинают с того места, где видели пропавшего в последний раз. Проверяют дворы, в том числе соседние. Подвалы, чердаки, коллекторы, гаражи и все укромные места. В данном случае неподалеку Енисей, берег неблагоустроенный, заросший кустарниками – часть людей подбросили туда.

Прошли почти сутки, но пока нет даже информации, в каком направлении вести поиски. Сейчас в них заняты более 150 сотрудников полиции. Плюс десятки волонтеров. Искали в прямом смысле всю ночь и продолжают сейчас. В полиции говорят: подняли в воздух квадрокоптер – он поможет внимательно осмотреть места, куда трудно добраться с земли. Поиски с воды ведет катер.

Буквально только что стало известно, что по факту исчезновения Марка завели уголовное дело по статье «Убийство». Это не значит, что мальчик мертв. Но уголовное дело позволяет расширить возможности поиска, привлечь необходимые силы и средства.

Осматривают берез Енисея. Фото: пресс-служба полиции

Версии исчезновения

- У них очень положительная семья, очень. И мама, и отец – ни разу скандалов, ничего такого плохого никто не видел и не слышал. У них двое ребятишек. У Марка есть сестренка, кажется, на год его старше. Дети дружны между собой, часто гуляют вместе. Всегда здороваются, - наперебой рассказывают соседи во дворе.

Тихий двор, во дворе – большой муниципальный детский сад. Люди уверяют, у них никогда не было ЧП во дворе. И тем более шокированы произошедшим. Никто не видел, куда Марк ушел.

Хотя одна версия все-таки есть, она проверяется. Со слов друзей-мальчишек. Якобы Марк сказал им, что идет расклеивать объявления, чтобы подработать, что ему это поручил какой-то мужчина. Сейчас эту версию, конечно же проверяют. Но пока она маловероятна: кто в здравом уме поручит 8-летнему ребенку работу? А если было? Не мог ли этот некто увезти мальчика? Пока не будем предварят события, все-таки надеемся на положительный исход поисков.

Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

- Родители Марка тоже ищут его. В каком состоянии? Конечно же они в шоке, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярске Галина Филиппова, координатор организации «Лиза Алерт». – Мы обращаемся сейчас ко всем красноярцам, которые могли находиться на автомобилях вчера возле дома ребенка: возможно есть какая-то информация на видеорегистраторе их машин.

Необходимы записи с камер видеонаблюдения и автомобильных видеорегистраторов, сделанные в период с 17:30 до 22:00 27 апреля на территории следующих улиц: переулки Сибирский и Тихий, улицы Астраханская, Крайняя, Коломенская, Парковая, Юности.

Телефоны для тех, у кого есть хоть какая-то информация:

- 8-923-274-73-24 – Светлана (Мелисса) – «Лиза Алерт»

- 8-950-99-66-066 – Оксана Василишина, «Поиск пропавших детей - Красноярск»

- 8 (391) 262-11-17 – отдел полиции №4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Должен был пройти меньше километра»: что известно о странном исчезновении десятиклассника в Туве

Заявление о пропаже 16-летнего Наадыма Ооржака поступило в полицию вечером 13 марта. Подросток вышел из дома на Советской, 16 в школу на Советской, 88 рано утром того же дня… с тех пор его никто не видел. Расстояние от дома мальчика до места учебы – менее 1 километра. Когда подросток не вернулся к вечеру, мама забила тревогу (подробнее).

Как пропавший в Красноярске 6-летний Эртине пришел к месту своей гибели

Пропажа малыша – всегда ЧП. Он еще не «бегунок», он еще слишком маленький, чтобы самостоятельно пуститься в путь куда глаза глядят. Поэтому сообщение об исчезновении 6-летнего Кара-Сала Эртине сразу стало началом поиска ребенка. И нашли его уже на следующее утро (подробности).

Искали всю ночь, но не нашли: на правобережье Красноярска пропал 8-летний мальчик

8-летний Марк Буткявичус пропал 27 апреля. В 15:00 он вышел из дома на Красноярском рабочем, 80 и домой не вернулся. Мама ребенка обеспокоилась долгим отсутствием сына и обратилась в полицию (подробности).

Убийца 9-летнего мальчика под Красноярском знал, что ребенок мертв, но «искал» его вместе с односельчанами

Убийца 9-летнего мальчика под Красноярском знал, что ребенок мертв, но «искал» его вместе с односельчанами…. Такую информацию озвучили сегодня, 24 июня, «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом следственном комитете (подробнее).

Всего в 500 метрах от домов: пропавшую 12-летнюю девочку нашли убитой в пожарном резервуаре

Пропавшая 29 мая в деревне Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края 12-летняя девочка обнаружена убитой в пожарном резервуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону. Пока о трагедии почти ничего неизвестно – тело ребенка только что подняли (подробности).