Оказались запертыми в ловушке: что известно о гибели троих детей на пожаре в Хакасии

Фото: СК

Вечером 26 апреля в Республике Хакасия произошла страшная трагедия. Пожар в многоквартирном доме унёс жизни троих маленьких детей – двух девочек 6 и 7 лет, и 4-летнего мальчика. Как рассказывают в СК, сестрёнки и братик были одни дома, когда полыхнул огонь. Где была их мама во время ЧП пока остаётся загадкой.

Ребятишки словно оказались запертыми в ловушке: дети не могли выйти через дверь, она была закрыта снаружи на ключ, но и в окно выпрыгнуть тоже было страшно. Всё-таки второй этаж для таких малышей - это серьезная высота.

Пожарные отмечают, когда огонь только начал разгораться и по дому поплыл дым, 8 человек эвакуировались самостоятельно. Кто-то из них знал, что в загоревшейся квартире есть дети, и смог туда проникнуть. Но сильное задымление существенно ограничивало возможности поиска малышей, поэтому спасёнными оказались только две девочки. Сосед или соседи, это еще неизвестно, вынесли их живыми.

А четырёхлетний мальчик остался в квартире, его найти не смогли. Страшно представить, что пережил маленький ребенок, находясь в эпицентре пожара, пока до него не добрались спасатели. Он был уже совсем слаб, но еще жив.

Корреспондент телекомпании «РТС» выяснил, что дети, несмотря на свой юный возраст, действовали очень правильно. По непроверенным данным они набрали воду в ванную и заперлись там. Это была единственна комната, до которой не добрался огонь. Но если они были в ванной, то, как тогда получилось, что жильцы спасли девочек, а мальчика не заметили?

Пожарные передали всех спасенных детей в руки медиков. Корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили в минздраве Хакасии, что когда врачи приехали на место ЧП, дети были в очень тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия длились почти час, но вывести малышей из состояния клинической смерти, несмотря на все усилия, не удалось. Дети погибли.

Силовики и сотрудники МЧС ставят в приоритет версию, что пожар возник из-за детской шалости с огнём. Соседи отмечают, что четырехлетний мальчик очень любил играть со спичками, за что нередко получал нагоняй от взрослых.

По факту трагической смерти троих малышей в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности трем лицам». В рамках расследования правоохранители задержали маму погибших детей, в ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством о заключении родительницы под стражу.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики на предмет возможного наличия в их действиях халатности при работе с семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, расследование уголовного дела продолжается, - отметили в Следкоме.

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