На пожаре в Красноярском крае погибло четверо детей

ФОТО: МЧС

В Лесосибирске, Красноярский край, загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Как сообщают в МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт в 4:28. Есть несколько погибших, 4 детей: 2 года, 5 лет, 10 лет и 17 лет. Также двое пострадавших, их 12-летний ребенок и бабушка. Оба госпитализированы в больницу с травмами. С матерью погибших детей работает психолог.

Пожаром охватило двухэтажный деревянный дом с 18 квартирами. Сотрудники МЧС смогли локализовать открытое горение в 05:08 на площади 46,5 кв.м. Полная ликвидация еще не наступила, но уже известно, что очаг возгорания находился в коридоре.

Сейчас на месте работают 44 человека и 17 единиц техники, от МЧС 23 человека и 8 единиц техники.

Причина пожара пока не установлена, но запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города Лесосибирска.

В Следственном комитете рассказали, что уже возбуждено уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работает оперативно-следственная группа. Силовики рассматривают версию о коротком замыкании электропроводки.

К расследованию причин пожара и гибели детей также подключилась прокуратура. На место трагедии выехал прокурор Лесосибирска, организована проверка. Расследование уголовного дела, возбужденного Следственным Комитетом поставлено на контроль.