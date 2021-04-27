В Хакасии в результате пожара погибли трое детей. Фото: следком

В Хакасии в результате пожара погибли трое детей. Следственный комитет сейчас разбирается в случившемся. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности трем лицам». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла на станции Аскиз накануне вечером, 26 апреля. 30-летняя мать ушла по делам и заперла в доме своих детей – 4-летнего сына и двух дочерей 6 и 7 лет. По неустановленной пока причине внутри вспыхнул пожар. Одна из версий – дети стали играть с огнем, она проверяется.

Шансов у детей самостоятельно покинуть квартиру не было – второй этаж, а входная дверь заперта снаружи. Когда пожарные справились с огнем и вынесли малышей, они еще были живы. Врачи районной больницы сделали все возможное, чтобы спасти их. Но увы.

Сейчас устанавливаются не только причины возгорания, но и действия матери, а также работы органов системы профилактики.