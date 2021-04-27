Следком задержал мать троих детей, погибших на пожаре в Хакасии

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В Хакасии задержана мама троих детей, трагически погибших на пожаре в Хакасии. Как сообщает ведомство, в ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством о заключении родительницы под стражу, расследование продолжается.

Всё случилось вечером 26 апреля на станции. 30-летняя мать ушла по делам и заперла в доме своих детей – 4-летнего сына и двух дочерей 6 и 7 лет. По неустановленной пока причине внутри вспыхнул пожар. Одна из версий – дети стали играть с огнем, она проверяется.

К несчастью, у малышей не было возможности покинуть квартиру. Они проживали на втором этаже, а входная дверь была закрыта на ключ снаружи. Пожарные успели вынести детей из горящего дома, а затем в срочном порядке передали их в руки медиков. Но, к несчастью, врачи сделать ничего не смогли.

Следком сейчас устанавливает не только причины возгорания, но и действия матери, а также работы органов системы профилактики, было возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».