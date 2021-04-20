«Схватили ребенка и бросились бежать со всех ног»: красноярцы рассказали, как пережили пожар на правобережье

Тот самый дом Фото: ИВАНОВА Диана

Когда заходишь в многоквартирный дом, где буквально пару дней назад был пожар, пусть и совсем небольшой, то становится немного жутко. Стены, лестницы, потолки, входные двери – всё черное, в копоти. Даже не столько от огня, сколько от едкого черного дыма, которым был заполнен подъезд и лестничные площадки.

Фото: ИВАНОВА Диана

Там сих пор ощущается этот не передаваемый горький запах. Делаешь вдох, и гарь щекочет горло, заставляя немного покашливать. Дышать не тяжело, но довольно неприятно, особо долго не пробудешь, очень хочется на свежий воздух. Такие ощущения спустя трое суток после пожара, когда здесь круглосуточно проветривали, всеми силами пытаясь избавиться от дыма. Страшно представить, что ощущали жильцы в самый разгар задымления.

Фото: ИВАНОВА Диана

17 апреля в Красноярске произошло ЧП в жилом доме по улице Говорова, 36. Пожар был довольно небольшой, загорелся мусор на лестничной клетке площадью 5 квадратных метров.

Фото: ИВАНОВА Диана

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» начальник караула пожарно-спасательной части Андрей Садовский, руководивший ликвидацией возгорания и спасением жильцов, ситуация осложнялась тем, что под воздействием температур оплавились проводка и интернет-кабель, также повредились электрический щиток и люк на чердак. Это все могло помочь огню распространиться на деревянную кровлю дома, а еще способствовало сильному задымлению с примесью едких испарений.

начальник караула пожарно-спасательной части Андрей Садовский Фото: ИВАНОВА Диана

Подъезд, по мере заполнения дыма, стал превращаться в самую настоящую газовую камеру – если вдыхать такой воздух 15-20 секунд, то можно запросто потерять сознание. Андрей Садовский вместе с другими сотрудниками МЧС провел разведку и принял решение о спасении людей.

- Мы эвакуировали 60 человек, среди них было 24 ребенка. Самому младшему спасённому всего полгода. Страха не было совсем. Когда осознаешь такой груз ответственности, лежащий на твоих плечах, то все мысли в голове проясняются и выстраиваются в логически выверенную цепочку. Уже после работы, да, тревога и усталость могут проявиться. Когда осознание приходит. А в тот самый момент, когда ты на выезде – никогда, - рассказывает МЧСник.

Из-за очень густого и едкого дыма стало понятно, что жильцов вывести просто по лестницам, особенно детей, будет очень-очень сложно. Всех, кого смогли – провели через соседний подъезд, благо планировка позволила это сделать. Но почти половину жителей загоревшегося дома пришлось выводить, используя специальные защитные маски.

Они есть у каждого пожарного. Такое спасательное устройство позволяет эвакуировать одного человека за раз. Специальная маска надевается на голову, закрепляется и подключается к баллону с воздухом сотрудника МЧС, позволяя пройти через даже самые сильные дымовые завесы. По факту, спасатели делятся своим кислородом, что существенно сокращает их время пребывания в эпицентре происшествия.

Таким образом из дома на улице Говорова, 36 было выведено 12 жильцов, большую часть которых составили дети.

Пожарные отмечают, что паники среди эвакуированных не было. Все четко выполняли озвученные инструкции и спокойно позволяли вывести себя из здания. Даже самый маленький житель, который почти полностью поместился в спасательную маску, вел себя очень примерно и даже не плакал. Наоборот, ему было очень любопытно, что же происходит вокруг.

- Моих внуков выводили при помощи специальной маски. Когда мы заметили дым, то в подъезде уже ничего не было видно. Я поняла, что нам через лестницу не выйти, поэтому решили переждать дома. Закрыли плотно дверь, все щели завешали влажными тряпками и открыли настежь окна. Я настолько разнервничалась, что стала мыть окна, - рассказывает 82-летняя Тамара Аксёновна, - дома была вся семья: дочь и двое внуков (12 и 16 лет). Сначала пожарные вывели их, а затем уже меня. Надышаться особо не успели, но всё равно дым попадал в квартиру, поэтому мне стало немного плохо.

Тамара Аксёновна Фото: ИВАНОВА Диана

Пожилая жительница дома признаётся, что ей было очень страшно за внуков, ведь непонятно, что там происходит, а с 5 этажа через окно не выбраться. Но когда появились пожарные и вывели мальчишек, то ей стало спокойнее.

Одними из первых, кто обнаружил пожар, были жильцы квартиры, расположенной недалеко от очага возгорания. Юлия Конухова вместе с мужем почувствовали запах горелого, открыли дверь и увидели плотную стену дыма. Недолго думая, они закутали свою 1,5-годовалую дочь в куртку, как смогли, спрятали её от дыма, и выбежали во двор, стали вызывать пожарных.

Конухова Юлия и её дочь Фото: ИВАНОВА Диана

- Было очень тяжело вдохнуть, в лёгких не хватало кислорода. В голове паника, а действовать надо было очень быстро. Страшно это всё. Укутали дочь и сбежали из дома через соседнюю площадку в чем были, раздетые. Подъезд очень быстро заполнился дымом, муж потом возвращался за котом и собакой домой, рассказывал, что еле как попал в квартиру, - делится воспоминаниями Юлия, - этот запах до сих пор нас преследует. Дома мы не ночевали два дня, все окна были открыты, а до сих пор выветриться не может, проводкой сгоревшей пахнет сильно.

Примечательно, что никто из жильцов не бросил своих животных на произвол судьбы. Многие, кого не было дома в момент пожара, когда приехали, то просили пожарных вытащить их котов или собак из квартир, очень сильно переживали за них.

К счастью, всё закончилось благополучно. Пожар довольно быстро потушили, обошлось без травм, пострадавших и, что самое важное, погибших жильцов. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с открытым огнём. Жильцы надеются, что после такого ЧП никто из их соседей больше не рискнет оставлять мусор на лестничной клетке и курить в подъезде, ведь обгоревшие стены, ремонт проводки и практически невыветриваемый запах будут еще долго им напоминать о том, что здесь могла случиться серьезная трагедия, если бы пожарные не подоспели вовремя.