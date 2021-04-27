Будут ли продавать алкоголь в столице Тувы с 1 по 10 мая 2021 года

В столице Тувы на майские выходные запретили продавать алкоголь Фото: Мария ЛЕНЦ

Ни вина, ни пива, ни тем более крепких напитков – и так на протяжении всех десяти праздничных майских дней. Такое решение приняла администрация тувинской столицы. Распоряжение появилось на официальном сайте Кызыла. И каких-то особых обсуждений среди населения не вызвало – народ привык, что подобные ограничения случаются здесь периодически. В последний раз такое было на 8 марта.

Согласно распоряжению, продажа алкогольных напитков всех категорий запрещается с 1 по 10 мая включительно во всех торговых точках – от супермаркетов до павильонов. Получается, чтобы «пропустить по бокалу» придется прийти в кафе или ресторан. Но и для учреждений общепита у мэрии есть специальное предложение: желательно все-таки снять с реализации все горячительное.

И уж совсем строго будет на праздничных мероприятиях, посвященных Дню весны и труда и 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Если кто-то принесет алкоголь с собой, будет оштрафован за нарушение общественного порядка.

Полиция будет патрулировать улицы и проверять все точки, где реализуют спиртные напитки. Добавим, что следом за столицей такое же решение могут принять и остальные муниципалитеты Тувы.

В отличие от соседей, жители Красноярского края к этой теме относятся с большим интересом. Например, несколько дней назад прошел слух, что в регионе ограничат (не запретят, а только ограничат) продажу алкогольных напитков. И тут в соцсетях посыпались вопросы: «А правда ли?»

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