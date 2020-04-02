Ограничение на продажу алкоголя в Красноярском крае в период самоизоляции: могут ли совсем запретить
Опасения, что народ за время вынужденного сидения дома «накарантинится» так, что из самоизоляции не выйдет, сподвигли региональные власти задуматься об ограничениях на продажу спиртного. «Впереди планеты всей» выступила Тува – здесь ввели тотальный запрет всего и в любое время (до этого торговали до 23.00, а не до 21, как в большинстве регионов страны).
За Тувой последовал другой сосед – Хакасия.
- Со 2 апреля продажа алкогольной продукции на территории Хакасии разрешена только с 10:00 до 15:00 часов. К предпринимателям и продавцам, нарушившим запрет, будут применяться санкции согласно действующему законодательству, - сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов накануне, и это была совсем не первоапрельская шутка.
Красноярский край не остался в стороне. Жестко «завинтили пробки» в Кемеровской области – там закрыли все специализированные торговые объекты по продаже алкоголя и табака, в первую очередь пива на розлив. В Башкирии, Карелии, Пермском краях теперь лавочка открывается в 10:00 утра (а не в 8:00, как было раньше), а закрывается в 18:00 (а не в 23 часа).
Кстати, если, допустим, в Красноярском крае спиртное в «до-коронавирусную эпоху» продавалось с 8 утра до 23 часов ночи, то в Якутии – с 14 до 20 часов. Там запрет коснулся столицы и трех наиболее проблемных по уровню заболеваемости районов.
- Сначала запрет ввели в Якутске, и так жестко, что купить алкоголь стало реально невозможно, - рассказывает наш коллега журналист из Якутска Руслан Очиров. - Это стало сразу понятно по соцсетям, народ «заметался». И все писали, что запрет прямо строгий. Правда, кое-кто успел метнуться в соседние села, где запрета не было, видно, составил какой-то запас. Ну а сейчас уже везде все перекрыто. Хорошо это или плохо? Я не пью, совсем. Но думаю, подобные ограничения не лишние никогда.
Роман Мандзяк, департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ мэрии Якутска:
- В Якутске с 31 марта по 6 апреля введен полный запрет на продажу алкогольных напитков, включая пиво. Судя по откликам в соцсетях, в целом это положительно воспринято большинством населения. Более того, люди ранее сами высказывались за такие ограничения во время коронавируса.Как и ожидалось, недельный «сухой закон» провоцирует торговлю из-под полы в некоторых магазинах и бутлегерство. Сотрудники мэрии совместно с МВД проводят рейды по торговым точкам. Каждые сутки ловят около десятка продавцов горячительного с автомашин, выявляют 5-6 магазинов-нарушителей, составляют протоколы, штрафуют, изымают спиртное. В масштабах города цифры, наверное, не очень большие, но поддержка таких действий со стороны населения, широкое освещение в СМИ, заставляет таких дельцов сворачивать свой бизнес. МВД отмечает улучшение криминогенной обстановки, что также вселяет уверенность в правильности принятых мер.
Павел Ксенофонтов, депутат, республика Якутия:
- В Якутии ограничения начали вводить давно, еще года с 2007. Тотальный запрет на продажу алкоголя действовал и раньше в 160-ти населенных пунктах. А что делать, народ дуреет, большинство преступлений совершаются пьяными. Недавний трагический случай – когда допившийся до отключения сознания человек зарезал семью, бабушку, маму и двоих маленьких детей, - это родственники моего коллеги.
Кто следующий в списке?
ИСТОЧНИК KP.RU
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