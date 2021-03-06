В тувинском Кызыле нельзя будет купить алкоголь 8 марта в магазинах

Магазины будут продавать только обычные продукты и напитки Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Кызыла запретила все торговым точкам продажу алкоголя 8 марта. Сделано это было в соответствии с Законом Республики Тыва «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва отдельными государственными полномочиями по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции».

Как сообщают в мэрии, они смогли запретить продажу даже пива во всех магазинах, ларьках и супермаркетах. Но вот ограничить продажу алкоголя в общепите – не удалось. Здесь можно только давать рекомендации. Впрочем, что администрация Кызыла и сделала.

- Руководителям предприятий общественного питания настоятельно рекомендуют в день праздника снять с реализации алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе в целях борьбы с алкоголизацией населения, - сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники полиции будут тщательно контролировать введенный запрет, выезжая на рейды по всем торговым точкам, где может продаваться алкоголь.