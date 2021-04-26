Будут ли продавать алкоголь в Красноярске на майские праздники 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

После объявления Владимира Путина о выходных с 1 по 10 мая по всей России, в Красноярском крае в соцсетях начала распространяться информация об ограничениях по продаже алкоголя. Якобы с 30 апреля по 10 мая в регионе алкоголь будет либо продаваться до 18:00, либо окажется под запретом вовсе. «КП-Красноярск» выяснила, будут ли продавать алкоголь в Красноярске на майские праздники 2021.

Многие красноярцы приняли эту информацию за чистую монету. Кто-то поддержал данное «решение», а кто-то решил закупиться алкоголем впрок.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края «Комсомолке» рассказали, что информация об ограничении продажи алкоголя на майские праздники – фейк:

- Это неправда. Мы не планировали ограничивать или запрещать продажу алкоголя в грядущие праздники, - заявили в ведомстве.

Отметим, что подобные слухи начинают ходить перед майскими праздниками не первый год. Весной 2020 года в Красноярском крае уже действовали ограничения на продажу алкоголя из-за режима самоизоляции. Спиртное нельзя было купить после с 18:00 по 10:00.

В связи с этим, перед майскими праздниками начала распространяться информация о полном запрете на продажу алкоголя. Краевой минсельхоз опроверг эти слухи, заявив, что дополнительных ограничений не планируется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запрета на продажу алкоголя в майские праздники в Красноярском крае нет

На днях стало известно, в ряде регионов будут действовать подобные ограничения. «Скорее всего, и у нас запретят, - предположили горожане. (подробнее)

Ограничение продажи алкоголя в Красноярске в период самоизоляции: продавать можно с 10.00 до 18.00

В период полной самоизоляции из-за коронавируса в Красноярском крае ограничили продажу алкоголя. (подробнее)