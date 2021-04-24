В километре от Абакана произошло землетрясение магнитудой 3,7

В километре от Абакана произошло землетрясение Фото: Мария ЛЕНЦ

По сообщению «Единой геофизической службы РАН» землетрясение произошло 24 апреля 07:22 часов. Магнитуда сейсмического события составила 3,7 балла. Эпицентр землетрясения располагался в 1 километре от столицы Хакасии Абакана.

Как сообщает МЧС по Республике Хакасии, слабые подземный толчки ощущались в Алтайском и Усть-Абаканском районах. К счастью, повреждений зданий и сооружений нет. Никто не пострадал. Ситуация остается на контроле регионального ведомства.

Напомним, что это уже второе землетрясение в республике, случившееся текущей весной. Предыдущее сейсмическое событие произошло 20 марта 2021 года. Тогда магнитуда составила около 3,3 баллов. Пострадавших не было.

Добавим, что 2021 год стал достаточно сейсмоактивным для Сибири. Землетрясения фиксировались также в Красноярском крае, Иркутской области и Туве. Кроме того, «КП-Красноярск» разбиралась землетрясение какой силы могут выдержать здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Хакасии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3

По предварительной информации, природное явление случилось в Ширинском районе республики Хакасия. Известно, что жизнедеятельность в населенных пунктах не нарушена, никто из людей не пострадал. (подробнее)

Землетрясение в Красноярске 12 января 2021 года: от подземных толчков в высотках скрипели двери и звенели игрушки на елках

Красноярцев разбудили подземные толчки в 04.33 утра 12 января 2021 года. Особенно хорошо землетрясение в Красноярске 12 января 2021 года ощущалось в высотках в Северном, Солнечном и Покровке. (подробнее)

В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6

магнитуда землетрясения составляет 4,7, а подземные толчки зафиксированы в Тоджинском районе, в 85 километрах восточнее села Адыг-Кежир. (подробнее)