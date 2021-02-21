В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6 Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

В Туве вновь зафиксировано землетрясение. По информации КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края» 21 февраля в 8 часов 37 минут по местному времени на территории Республики Тыва произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эхо подземных толчков докатилось и до южных районов Хакасии и Красноярского края. Здесь могли ощущаться толчки силой в 3 балла.

У МЧС Тувы немного иные сведения, там сообщают, что магнитуда землетрясения составляет 4,7, а подземные толчки зафиксированы в Тоджинском районе, в 85 километрах восточнее села Адыг-Кежир. Ощутили их и жители республиканской столицы – города Кызыла.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Тува – сейсмический район, здесь очень часто трясет. И местные жители уже привыкли. Однако экстренные службы не расслабляются и каждый раз проводят мероприятия в соответствии с ситуацией. Вот и сегодня, 21 февраля, в Тоджинском и Кызыльском районах сформированы оперативные группы, в которые вошли сотрудники пожарно-спасательных частей и представители муниципалитетов. Они обследуют социальные объекты.

Добавим, что в последний раз переполох среди жителей Красноярского края, Тувы, Хакасии, Бурятии, Иркутской области (не панику, а именно переполох) вызвало сейсмической событие на севере Монголии, неподалеку от селения Турт (к западу от озера Хубсугул) 12 января текущего года. Тогда самые сильные толчки достигали амплитуды 6,6 – 7,1, они шли с глубины 10 километров.

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