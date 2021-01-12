Красноярцев разбудили подземные толчки в 04.33 утра 12 января 2021 года. Особенно хорошо землетрясение в Красноярске 12 января 2021 года ощущалось в высотках в Северном, Солнечном и Покровке.В Красноярском крае и Иркутской области ощутили землетрясение, которое произошло на границе с Монголией с магнитудой 6,8. Эпицентр толчков в 595 километрах от Улан-Батора. Очаг находился на глубине 10 километров.В социальных сетях жители Красноярска делятся своими ощущениями. Многие просыпались от того, что их \\"кровати\\" ходят под ними, люстры качаются, а новогодние елки гремят игрушками. В основном подземные толчки ощутили жители многоэтажек:- Проснулась от того, что плаваю на диване, комод скрипит, двери ходуном ходят. Живем на 9 этаже, Взлетка!- Мы в Солнечном живем на 13 этаже. Нас сильно прокачало!- Трясло прилично, елку особенно. В темноте и тишине незабываемые ощущения. Еще музыку и сцена из фильма ужасов готова!Землетрясение также ощутили жители Железногорска, Канска и Ачинска.Информация о повторных толчках уточняется.Напомним, в последний раз ощутимое землетрясение произошло в Красноярске 26 февраля 2012 года. В тот раз эпицентр подземных толчков находился в Туве, магнитуда - 8,5 баллов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Видео момента землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года опубликовали в соцсетяхВ 4.33 утра в домах красноярцев начали качаться люстры и игрушки на новогодних елках от подземных толчков. Лучше всего стихию ощущали жители многоэтажек. (Подробности)