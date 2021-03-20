В Хакасии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 ФОТО: ГУ МЧС России по республике Хакасия

В Хакасии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН». По предварительной информации, природное явление случилось в Ширинском районе республики Хакасия. Известно, что жизнедеятельность в населенных пунктах не нарушена, никто из людей не пострадал.

Как сообщили дежурные специалисты Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», сейсмособытие зафиксировали в 12:05 по местному времени. Эпицентр находился в семи километрах севернее населенного пункта Джерим Ширинского района.

Отметим также, что специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике Хакасия организовали взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами районов, чтобы оперативно собрать информацию относительно обстановки. Ситуация на контроле Главного управления МЧС России по республике Хакасия.