До Красноярска, как и еще до нескольких территорий, докатились отзвуки монгольского землетрясения 12 января 2021 года. Качнуло ощутимо – 4 балла, настолько ощутимо, что многие проснулись, ожили домовые чаты, понеслось в соцсетях – у меня качается люстра; шатаются стены... И вроде бы, очевидно – кроме неприятных ощущений, последствий не будет, но все равно не по себе. Не могут ли подземные толчки повредит дом?Михаил Сашко, руководитель НПО «Прогресс», специалист в области прочно зданий и сооружений, прокомментировал «Комсомольской правде» – Красноярск:- В Красноярске все дома построены с сейсмоустойчивостью в 6 баллов (землетрясение 12 января 2021 года показало 4 балла). В некоторый районах, где, скажем, неустойчивый грунт – требования повышены на 1,2 балла. То же самое относится к особым, скажем, высотным зданиям. Да, к слову, именно в них на верхних этажах подземные толчки ощущаются сильнее всего, мой друг, живущий на 12 этаже, позвонил и рассказал, что под ними с женой буквально поехала по квартире кровать. Однако, это не значит, что если Красноярск переживет землетрясение в 6 баллов, что-то случится страшное, повреждений не будет, просто ощущения будут скажем так, еще менее приятными.Самые устойчивые районы Красноярска – где прочный грунт, лучше всего землю «держит» галечник – то есть, самое устойчивое все, что построено вдоль Енисея.Менее – насыпи, неустойчивый грунт, это, к примеру, Зеленая Роща. Самые устойчивые дома – монолитные, и менее всего – кирпичные. Но последние в Красноярске сейчас практически не строят, они монолитно-кирпичные.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Отголоски монгольского землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года: могут ли повториться повторные толчкиДо Красноярска докатились отзвуки монгольского землетрясения. Напомним, землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии. Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт. (Подробности)В Красноярском крае произошло землетрясение силой в 7 магнитуд по шкале РихтераНикаких опасений у специалистов такая цифра не вызывает. В 12.40 по местному времени Красноярск «тряхнуло». Весьма ощутимый толчок ощутили сразу в нескольких районах города: Советском, Центральном, Железнодорожном (подробнее).