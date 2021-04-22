«Если бы не парни, то собака могла разорвать ей лицо»: в Якутии подростки отбили 9-летнюю школьницу у бродячего пса

Андрей Невский, Фабрициус Анфиса, Никита Барков, фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

В якутском поселке Чульман, Нерюнгринского района, произошло очередное нападение собаки на ребенка. В этот раз ЧП случилось во дворе СОШ №9. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» мама 9-летней школьницы Юлия Фабрициус, от собак девочку отбили два парня, которые стояли в этот момент на крыльце.

Всё произошло 19 апреля, из-за сильного снегопада в школу ученица 3 класса поехала не на автобусе, а с папой на машине. Мужчина провел своего ребенка до калитки, проследил затем, как она входит и уехал. Если бы он только знал, что произойдет дальше…

- Анфиса вошла в калитку и пошла по дорожке к крыльцу. Собаки в это время игрались между собой. Она не испугалась их, знает, что бегать возле них нельзя и нужно максимально спокойно их обойти, что она и начала делать. Снега выпало очень много, поэтому путь до школы был только один – мимо псов. В какой момент на неё прыгнула большая собака, она не поняла, - рассказывает мама пострадавшей девочки.

Несмотря на то, что собака слегка прикусила лицо ребёнка, Анфисе повезло, серьезных увечий она не получила. Возможно, просто не успела – в тот момент, когда пёс бросился к школьнице, она закричала от испуга и стала звать на помощь. Её крики услышали двое подростков, стоявших на крыльце. Парни, не раздумывая, кинулись спасать девочку.

- Страшно мне не было, это всего лишь собаки. Когда услышали крики ребенка «помогите», то сразу же с Никитой Барковым побежали к девочке. Она очень испугалась, псы были довольно крупные. Мы отогнали ногами собак, а Анфису отвели в школу, сразу передали в руки учителей. Перед тем, как стая подбежала к ней, они бесились, прыгали друг на друга, кусались, - вспоминает Андрей Невский в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

В школе учитель сразу же оказала третьекласснице первую помощь и позвонила родителям. Папа забрал Анфису с занятий и отвез в больницу.

Фото предоставлено мамой пострадавшей девочки

- Когда учительница позвонила, я места себе не находила от шока. Пока фото не прислали, в голове крутились картины рваных ран, не понимала, почему ей не вызвали сразу скорую. Нам очень сильно повезло, большое спасибо, что мальчишки просто оказались рядом и кинулись на помощь. Не стали на видео снимать, чтобы в интернет выложить, а бросились отбивать мою девочку от собак. Мы с ними потом встретились и поблагодарили их отдельно, - со слезами в голосе рассказывает Юлия, - после звонка муж сразу поехал в школу, повез ребенка к врачу. Он очень переживает, винит себя, что не довел до крыльца, но он не знал, что там собаки. Нам всегда казалось, что за калиткой должно быть безопасно, ведь это уже школьная территория.

Щека тем временем у девочки слегка опухла и появился синяк. Ребенка показали хирургу, врач сказал, что никаких серьезных повреждений нет, но собака сильно сдавила место укуса, поэтому такой результат.

После случившегося родители пострадавшей Анфисы обратились в прокуратуру, администрацию района и к руководству школы, чтобы собаки больше не допускались на территорию школы. Но, как отмечает Юлия, воз и ныне там.

- Собак никто с территории не прогнал, они там до сих пор бегают, как ни в чем не бывало. Неужели нужна трагедия, чтобы их выгнали оттуда? Нашей истории недостаточно, чтобы на это внимание обратить?

В администрации школы №9 корреспонденту «КП» рассказали немного другую версию событий. По их мнению, отец Анфисы видел, что во дворе школы были собаки.

- Отец сказал дочери, чтобы она засунула руки в карман и спокойно мимо них прошла, даже не остался посмотреть, дошла ли девочка до дверей или нет, хотя мог и проводить. Собаки игрались во дворе, да. Но мы ничего с этим сделать не можем, их кто-то постоянно приводит за собой, мы регулярно выгоняем, но кто-нибудь да запустит. Они в ошейниках, не бродячие, - поясняет ситуацию и.о. директора школы Ирина Нахаева, - Собака высокая, подпрыгнула играючи. Вот и результат. Ничего серьезного не случилось. Пока мальчики в школу ребенка не завели, девочка была спокойна и даже не напугана. Состояние у неё сейчас удовлетворительное, это подтверждает и психолог наш.

Ирина Васильевна отмечает, что они сразу оказали ребенку первую помощь и инициировали служебную проверку, также школу посетил глава района. Сейчас собак на территории учебного заведения нет.

Редакция «Комсомольской правды» выражает благодарность порталу nerulife.ru за помощь в подготовке материала.

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