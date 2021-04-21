Последние новости Красноярска на 20 апреля 2021: видео момента гибели 8-летней девочки, массовая авария с пострадавшими и душ для памятника Ленину Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем последние новости Красноярска на 20 апреля 2021 года.

Видео момента гибели 8-летней девочки в бассейне в Красноярском крае появилось в соцсетях

В соцсетях появилось видео с инцидента в шушенском аквацентре «Енисей». На кадрах запечатлены последние мгновения жизни второклассницы. Девочка заплыла слишком далеко и утонула. Ее попытались спасти взрослые находившиеся рядом, но отдых класса в бассейне закончился трагедией. (подробнее)

Под Красноярском в массовой аварии на трассе пострадали три пешехода

Водитель минивена Хонда двигался из Красноярска в сторону Ачинска и спровоцировал массовое ДТП с тремя машинами. Кроме поврежденных автомобилей, травмы получили и пешеходы. Три человека в результате аварии были госпитализированы. (подробнее)

На правобережье Красноярска появится новая кольцевая развязка

Новая кольцевая развязка поможет разгрузить один из самых опасных дорожных участков на правобережье – перекресток улиц Монтажников и Алеши Тимошенкова. Сейчас это место считается проблемным. Здесь нередки ДТП и конфликты между водителями и пешеходами. (подробнее)

Владимир Ленин «принял душ» в Красноярске

С помывки гранитного памятника Владимиру Ильичу в Красноярске настал сезон очистки скульптур. Душ для Ленина – это уже традиционное мероприятие для Красноярска. (подробнее)

В Красноярске продлили арест фигурантам дела о вебкам-порнографии

Напомним, что вебкам-студии в Красноярске и Москве были раскрыты еще в феврале. Организаторы организовали целую систему по работе, и старались держаться инкогнито, но были изобличены. 20 апреля фигурантам продлили меру пресечения. (подробнее)