Владимир Ленин «принял душ» в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Памятник вождю мировой революции помыли сегодня, 20 апреля. Именно с гранитного Владимира Ильича в Красноярске начался сезон помывки скульптур. Уложились рабочие примерно в 2 часа.

Вскоре специалисты возьмутся за другие достопримечательности города. Всего планируется очистить более 80 скульптур – памятники Сурикову, Поздееву, Пушкину и Гончаровой.

помывка Ленина Фото: Мария ЛЕНЦ

Памятнику Владимиру Ленину мыли теплой водой из автовышки. Это уже сложившаяся сезонная традиция Красноярска.

- Помимо памятников, отмывать приходится и другие малые архитектурные формы: лавочки, урны и т.д. Специалисты отмечают, что приводить в порядок их уже труднее – загрязнения более сильные, и в этом случае без бытовой химии не обойтись, - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

Кроме санитарной очистки памятников, с начала весны специалисты УЗС и Красгорпарка регулярно обследуют скульптуры, приводят в порядок таблички, облицовки и надписи, а также ухаживают и держат в порядке прилегающую территорию.

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Мойка памятника традиционно проводится в канун дня рождения Владимира Ильича. Мероприятие открывает сезон очистки городских скульптур. (подробнее)