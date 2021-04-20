Под Красноярском в массовой аварии на трассе пострадали три пешехода

Фото: скрин из видео ЧП Красноярск

Авария произошла в Емельяновском районе у Дрокино в 8:20 часов. Как рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе ГИБДД, по предварительной информации, 35-летний водитель «Honda Stepwgn» двигался из Красноярска в сторону Ачинска, но не справился с управлением. В итоге на 808 километре трассы Р-255 он совершил массовое ДТП.

Водитель Хонды влетел в ВАЗ, а затем в автомобиль Skoda. Две эти машины столкнулись друг с другом и оформляли мелкое ДТП. Затем Хонда сбила трех пешеходов, которые стояли рядом со Шкодой. Все пострадавшие госпитализированы. В госавтоинспекции уточнили, что водитель Хонды был трезв.

Сейчас дорожные полицейские выясняют обстоятельства массовой аварии.

Пользователи соцсетей предположили, что предположительный виновник ДТП слишком рано сменил зимнюю резину на летнюю. Красноярцев вдвойне удивляет то, что инцидент произошел на широкой ровной дороге.