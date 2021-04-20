В Красноярске продлили арест фигурантам дела о вебкам-порнографии

Фото: скриншот из видео МВД по Красноярскому краю

Напомним, что вебкам-студии обнаружили в феврале в Красноярске и Москве. Организаторы студий создали настоящее предприятие по производству откровенных видео. Среди сотрудников были не только модели и руководство, но кадровики, тренеры и тд. Для сотрудников проводили обучение, а также учитывали рабочее время.

6 подозреваемых задержали в Красноярске. Еще двоих – в Москве. В пресс-службе МВД по краю сообщали, что актрисы за свою работу получали около 500 тысяч рублей в месяц, а организаторы – около 5 миллионов рублей.

Но безнаказанно снимать вебка-порно организаторы не могли. В итоге из задержали и арестовали. И сегодня, 20 апреля, Центральный районный суд Красноярска продлил всем фигурантам меру пресечения.

- Двоим подозреваемым по статьям («Незаконные изготовление в целях распространения, публичной демонстрации порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет», «Создание преступного сообщества») арест продлен до 19 июня 2021 года, еще одному, подозреваемому в совершении преступления по этим же статьям до 20 июня 2021 года включительно.

Еще четверым подозреваемым по статье («Участие в преступном сообществе арест продлен до 19 июня 2021 года и одному подозреваемому по статье («Незаконные изготовление в целях распространения, публичной демонстрации порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет, вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», «Участие в преступном сообществе») арест продлили до 20 июня 2021 года включительно, - сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

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