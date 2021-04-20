Видео момента гибели 8-летней девочки в бассейне в Красноярском крае появилось в соцсетях/ Видео: соцсети

Видео момента гибели 8-летней девочки в бассейне в поселке Шушенское Красноярскоого края появилось в соцсетях. На кадрах видно, что множество детей купаются и плескаются в бассейне. Вместе с ними плавает и классный руководитель, а на суше за детьми следят еще две женщины.

В какой-то момент одна из школьниц пропадает из поля видимости. Через считанные секунды одна из присутствующих женщин достала девочку из воды. Взрослые сразу же бросились на помощь, делали искусственное дыхание и массаж сердца. Вокруг столпились одноклассники.

Напомним, что все произошло 12 апреля в аквацентре «Енисей» в Шушенском. По версии следствия, из-за недосмотра взрослых второклассница заплыла слишком далеко и утонула.

Следователи возбудили уголовное дело против владельца аквацентра, администратора и классного руководителя погибшей девочки. По версии СК, они не обеспечили достаточную безопасность для отдыха школьников и не уследили за одной из учениц.

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