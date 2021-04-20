В Красноярском крае возбудили уголовное дело против классного руководителя девочки, утонувшей в аквацентре

Фото: прокуратура

Напомним, что 12 апреля 2021 года в Шушенском районе школьный класс отправился в бассейн аквацентра. Одна из учениц – 8-летняя девочка, заплыла слишком далеко и утонула. СК начал проверку и возбудил уголовное дело.

Первыми фигурантами стали владелец аквацентра «Енисей» и администратор. По версии СК, они не приложили достаточно усилий для обеспечения безопасности в бассейне, что и стало причиной гибели девочки. Обоих подозреваемых отправили под домашний арест.

Накануне вечером СК сообщил, что под статью попала классный руководитель девочки. По версии следствия, педагог, находясь в бассейне с детьми, потеряла контроль за 8-летней школьницей. Женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - передает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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