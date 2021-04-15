В Красноярском крае следком задержал директора и администратора аквацентра, где утонула 8-летняя девочка

Тот самый бассейн Фото: Прокуратура

В Красноярском районе задержали директора и администратора аквацентра «Енисей», где не так давно утонула 8-летняя девочка. Как сообщают в следкоме, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Следствие считает, что владелец и администратор не выполнили все необходимые требования безопасности в аквацентре. В работе были допущены нарушения: руководитель не контролировал работу администраторов по проведению инструктажа, не смог обеспечить бассейны спасательными жилетами. В самих чашах отсутствовали специальные ограждения, которые не должны позволять маленьким гостям заплывать на большую глубину. В аквацентре не было инструктора, который должен был следить за порядком и безопасностью, отсутствовал врач.

Администратор же, в свою очередь, пренебрегла своими должностными инструкциями и не провела с группой школьников необходимую беседу о правилах посещения бассейна.

Всё это спровоцировало трагедию, которая произошла 12 апреля в аквацентре «Енисей».

Всё случилось во время общего выезда класса в бассейн. 20 учеников 2 класса из школы №16 вместе с учителем и одним родителем отправились отдыхать в бассейн. Во время купания 8-летняя девочка внезапно ушла на дно бассейна, глубина которого была около 140 см, и захлебнулась. Причина, почему девочка начала тонуть, пока не известна.

После трагической смерти 8-летней девочки, Следком принял решение возбудить уголовное дело. Расследование проводится по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть».

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