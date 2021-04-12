После гибели 8-летней девочки в бассейне, красноярский следком возбудил уголовное дело

Расследование продолжается Фото: Мария ЛЕНЦ

После трагической смерти 8-летней девочки из Шушенского района Следком принял решение возбудить уголовное дело. Как сообщают в ведомстве, расследование будет проводиться по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть».

Напомничм, малышка погибла во время купания в бассейне. Второклассники, вместе со своим учителем и одним из родителей, отправились в «Аква-центр Енисей». Там дети активно проводили свой досуг, но внезапно ребенок начал тонуть. Девочка резко ушла под воду и захлебнулась. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Следкоме, причина, почему девочка начала тонуть, пока не известна.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает оперативно-следственная группа и и.о. прокурора Шушенского района. Свою проверку начала и прокуратура. Работники ведомства выяснят, насколько законно ли был организован досуг школьников, а также безопасность предоставляемых услуг «Аква-центра Енисей».

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