В Красноярском крае владельца аквацентра, где утонула школьница, отправили под домашний арест

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39-летний владелец и 38-летняя администратор аквацентра «Енисей» в Шушенском районе являются фигурантами уголовного дела по статье «ч. 2 ст. 238 УК РФ».

Напомним, что 12 апреля в бассейн аквацентра вместе с классом пришла 8-летняя девочка. Во время купания она заплыла слишком далеко и утонула. Следователи сразу же начали проверку и выяснили, что техникой безопасности в заведении критические проблемы.

По версии СК, владелец аквацентра никак не контролировал работу администраторов по проведению обязательного инструктажа, не обеспечил заведение спасательными жилетами и спецограждениями, ограничивающие доступ в опасную зону, а также не нанял инструктора, ответственного за безопасность и медработника.

К администратору претензия одна – она не провела с детьми обязательный инструктаж. Все это, по мнению следователей, и стало причиной трагедии.

Сегодня, 16 апреля прошел суд по избранию меры пресечения подозреваемым. В итоге обоих отправили под домашний арест:

- В рамках расследования к качестве подозреваемых привлечены 39-летний владелец и 38-летняя администратор аквацентра «Енисей», в отношении которых в настоящее время судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенный действий соответственно, - сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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