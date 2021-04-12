Восьмилетняя девочка из Красноярского края погибла в бассейне аквацентра

Тот самый бассейн Фото: Прокуратура

В Шушенском районе Красноярского края погибла 8-летняя девочка. Трагедия произошла сегодня, 12 апреля, в местном аква-центре. Как сообщает прокуратура, ребенок умер в бассейне на максимальной глубине.

Всё случилось во время общего выезда класса в «Аква-центр Енисей». 20 учеников 2 класса из школы №16 вместе с учителем и одним родителем отправились отдыхать в бассейн. Во время купания 8-летняя девочка внезапно ушла на дно бассейна и захлебнулась. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в Следкоме, причина, почему девочка начала тонуть, пока не известна.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает оперативно-следственная группа и и.о. прокурора Шушенского района. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также проверку начала и прокуратура. Работники ведомства выяснят, насколько законно ли был организован досуг школьников, а также безопасность предоставляемых услуг «Аква-центра Енисей».

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