Последние новости Красноярска на 15 апреля 2021 года: отмена автобусных маршрутов, избиение хирурга и кража перил с набережной Качи Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 15 апреля 2021 года.

Пьяный парень вместе с друзьями ворвался в больницу и избил хирурга в Красноярском крае

История произошла в Заозерном. Пьяная компания пришла в больницу и стала требовать оказания помощи их другу. Молодые люди начали дебоширить, бить стекла и шуметь. Их попытался остановить хирург, который и стал жертвой избиения. Было возбуждено уголовное дело по статье «побои». (подробнее)

Красноярск лишился маршрутных автобусов №20 и №51

В Красноярске закрылись еще два автобусных маршрута. Их частично заменит новый маршрут №21. Причина закрытия – завершения срока контракта с мэрией. Также мы вспоминали маршруты Красноярска, которые закрылись в последние годы. (подробнее)

В Красноярске неизвестные украли 6 пролетов чугунных перил с набережной Качи

Неизвестные украли с набережной сразу 6 ограждений. Кому они понадобились и зачем – неизвестно. Чиновники обратились в полицию, которая теперь разбирается в обстоятельствах кражи. Вероятность того, что воров найдут велика, ведь в этом месте расположены множество камер видеонаблюдения. (подробнее)

В Красноярском крае следком задержал директора и администратора аквацентра, где утонула 8-летняя девочка

12 апреля в аквацентре «Енисей» утонула 8-летняя школьница. Следователи организовали проверку и возбудили уголовное дело, а 15 апреля были задержаны владелец и администратор. В ближайшее время им изберут меру пресечения. (подробнее)

В Красноярске начали благоустраивать сквер Ярцевский

Ленинский район – территория не избалованная общественными пространствами и каждый парк здесь на вес золота. Теперь благоустройство дошло и до сквера Ярцевский. Обустройство именного этого общественного пространство выбрали сами жители района. (подробнее)