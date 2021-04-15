Красноярск лишился маршрутных автобусов №20 и №51

Вместо них запустят новый маршрутный автобус Фото: Мария ЛЕНЦ

15 апреля заканчиваются сроки контрактов по обслуживанию автобусных маршрутов № 20 и №51. С сегодняшнего дня маршрутные рейсы больше не будут обслуживать пассажиров. Как сообщают в администрации, вместо них появится маршрут №21. Его запустят в город с 19 апреля.

Он будет соединять Октябрьский район, микрорайон Покровский и Зеленую рощу. Пассажиров будут обслуживать 16 машин среднего класса вместимости с интервалом движения 8 минут в часы пик.

Такие обновления транспортной сети связаны с тем, что 15 апреля закончились сроки контрактов по обслуживанию автобусных маршрутов № 20 и №51. Перевозчики не смогли принять участие в конкурсе на обслуживание маршрутов, так как имеющийся у них подвижной состав не соответствует современным требованиям.

Заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко пояснил, что требования к экологичности транспорта – первостепенны. К апрелю 2022 года перевозчики должны были перевести весь подвижной состав своих парков на автобусы экологического класса не ниже Евро-4. В официальном реестре маршруты №20 и №51 останутся – если перевозчики заявятся на их обслуживание, то этот вопрос будет рассмотрен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске перевозчики намерены поднять цены на проезд в автобусе

В Красноярске перевозчики просят поднять цены за проезд в автобусе до 30 рублей. Свои предложения властям они намерены сформулировать этим летом, чтобы начать осень с новыми тарифами. Предприниматели настаивают на том, что работают себе в убыток: якобы пассажиропоток снижается, а помощи от бюджета ждать не приходится. Плюс пандемия, плюс инфляция. Одним словом, перевозчикам нужны новые тарифы. (подробности)