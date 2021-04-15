В Красноярске начали благоустраивать сквер Ярцевский

Фото: Администрация

В Ленинском районе Красноярска рабочие приступили к облагораживанию сквера Ярцевский. Как сообщили в мэрии, общественное пространство, расположенное на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий», давно нуждалось в обновлении.

Ремонтные работы там стали возможны благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Общественное пространство для благоустройства жители Ленинского района выбирали сами на очном голосовании еще в сентябре 2020 года. Обсуждение проектов общественных пространств с жителями проходило на онлайн-платформе. На форуме жители отметили проблемы сквера. На основании полученных результатов специалисты разработали концепцию, форэскизы и проект его благоустройства.

Во время проектирования, архитекторы учли сложившуюся годами дорожно-тропиночную сеть, а также стелу в честь участников Великой отечественной войны, в этом году их приведут в порядок.

Работы уже начались, несмотря на то, что официально их проведение запланировано на начало мая. Подрядчиком выступает МП г. Красноярска «ДРСП Левобережное». Рабочие демонтировали бортовой камень, старую брусчатку, скоро здесь уложат современную тротуарную плитку. В сквере высадят живую изгородь, кустарники и газон, обновят наружное освещение. Входные зоны территории предполагается выполнить по стандартам универсальной среды. Помимо этого, здесь установят скамейки и урны. Всего на благоустройство сквера выделено 5,2 млн рублей.