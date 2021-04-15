В Красноярске неизвестные украли 6 пролетов чугунных перил с набережной Качи

Фото: Администрация

С Красноярской набережной пропали сразу 6 пролетов чугунных ограждений. Как сообщают в администрации Красноярска, наличия перил недосчитались сегодня утром, 15 апреля.

- На асфальте остались грязные следы, говорящие о том, что техника заехала сюда по газону. Перила срезали и сейчас на их месте только арматура. По всей видимости, неизвестные решили воспользоваться ситуацией: на набережной начались работы по благоустройству. Именно поэтому этот «незаконный демонтаж» не привлек внимания местных жителей и очевидцев, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Участок, где были срезаны ограждения не входит в программу благоустройства этого года, поэтому то, что перила украли – это совершенно точно. В полиции уже проводят проверку по факту случившегося, на место выехала следственно-оперативная группа. Неподалеку от места вандализма есть видеокамеры, которые могли зафиксировать происходящее.