Пьяный парень вместе с друзьями ворвался в больницу и избил хирурга в Красноярском крае

В отношении напавшего возбудили уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Рыбинском районе Красноярского края избили хирурга больницы, пытавшегося оказать помощь пьяному парню. Как сообщают в МВД, компания подвыпивших парней завалилась в больницу и стала требовать оказать помощь их другу, а затем один из них напал на хирурга.

Полицейские выяснили, что пьяная толпа молодых людей сначала шумно вела себя возле приемного отделения, затем стала бить окна. Во время вандализма, один из парней разбил себе лоб до крови. Компания решила, что раз они возле больницы, то там им должны оказать помощь. Молодые подвыпившие люди завалились в приемный покой и стали громко требовать врача, ведь их товарищ упал на осколки и поранил себе лоб.

Хирург вышел на их крики и заверил парней, что окажет первую помощь «пострадавшему», попросил их успокоиться и ушел в ординаторскую, чтобы подготовиться. В это время одного из молодых людей не особо устроило то, что врач ушел, и он решил разобраться с этим. Ворвавшись с ординаторскую, 23-летний пьяный парень стал хамить доктору, а затем избил его.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В ходе допроса сотрудники МВД выяснили, что парень ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений. На данный ему избрали меру пресечения в виде обязательство о явке. Если суд признает напавшего виновным, то ему грозит до 2 лет лишения свободы.