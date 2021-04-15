Последние новости Красноярска на 14 апреля 2021 года: Александр Усс комментирует слухи об отставке, красноярцы придумывают имя пингвиненку, а мэрия высаживает деревья Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 14 апреля 2021 года.

«И не надейтесь — я не уеду!»: губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал слухи о своей отставке

Губернатор заявил, что речи об отставке не идет, и он собирается еще долго служить на благо региона. Он добавил, что не знает, откуда расползлись эти слухи, и призвал доверять только официальной информации. (подробнее)

В Красноярский край привезли еще 21,3 тысячи доз вакцины от коронавируса

Партию уже начали развозить по медучреждениям края. По данным минздрава, с начала вакцинации в Красноярский край завезли свыше 167 тысяч доз «Спутника V». На 13 апреля в регионе прививку от коронавируса сделали более 155 тысяч человек. (подробнее)

В Красноярске планируют высадить 2,5 тысячи крупномерных деревьев

В последние годы красноярцы жаловались на сокращение зеленых насаждений в городе. Чиновники прислушались к мнению земляков и закупили 2,5 тысячи крупномеров. На эти цели выделено около 3 миллионов рублей. (подробнее)

Первая буква должна быть «Ч»: красноярцам предлагают придумать имя пингвиненку

Месяц назад в «Роеве ручье» у пингвиньей пары Чили и Кусачего родился малыш. Администрация парка просит красноярцев придумать для пингвиненка имя. (подробнее)

Автозак с заключенными попал в ДТП в Норильске: пострадали пять человек

ДТП произошло на въезде в Норильск. Автозак с осужденными съехал с трассы и завалился на бок. ГУФСИН по Красноярскому краю проводит по данному факту проверку. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. (подробнее)