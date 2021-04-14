«И не надейтесь — я не уеду!»: губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал слухи о своей отставке

Губернатор Красноярского края Александр Усс Фото: ИВАНОВА Диана

Во время встречи с журналистами на КЭФ-21 губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал слухи о своей отставке:

- Встречи президента с губернаторами освещаются на его официальном портале и по телевидению – смотрите официальную информацию, - заявил глава региона.

Александр Усс также добавил, что удивлен возникшим слухам об уходе с поста губернатора. Он подчеркнул, что родился в Красноярском крае и будет дальше служить на благо региона.

Глава региона вспомнил, что еще в бытность председателем краевого парламента, его постоянно сватали на другие должности. Свою речь он закончил словами Владимира Высоцкого:

- Не волнуйтесь! Я не уехал. И не надейтесь — я не уеду!.

Красноярский политолог Александр Чернявский поделился с «КП-Красноярск» мнением о сложившейся ситуации:

- Человек, который столь долгое время находится во власти, безусловно, обрастает связями, группами поддержки. Я вспоминаю выборы губернатора 2018 года, когда было официально узаконен статус Усса. Началу избирательной компании предшествовал сбор его сторонников, это было довольно впечатляющее зрелище. У Александра Усса есть команда, есть проверенные люди. Усс знает, что делает и покинет пост губернатора еще не скоро.

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