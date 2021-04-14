В Красноярске планируют высадить 2,5 тысячи крупномерных деревьев Фото: Мария ЛЕНЦ

В нынешнем году в Красноярске планируется высадить как минимум 2,5 тысячи взрослых деревьев и кустарников. Без них не останется ни один парк или сквер, которые в этом сезоне будут благоустраивать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Таких территорий по плану 21, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время идет поиск подрядчика на высадку деревьев. Вся документация размещена на федеральной электронной площадке госзакупок. Начальная цена контракта – 3 миллиона рублей.

Добавим, что в Красноярске существует обязательное правило – если по каким-то техническим причинам вырубаются деревья, то где-то рядом обязательно должны быть высажены новые. В прошлом году в рамках таких обязательств были высажены более 17,5 тысяч деревьев и кустарников. На все существует гарантия. Через несколько недель, в мае, когда пересаженные деревья отойдут от зимнего анабиоза, специалисты проверят их состояние. Если есть погибшие, то подрядчик обязан будет их заменить.