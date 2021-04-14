Первая буква должна быть «Ч»: красноярцам предлагают придумать имя пингвиненку

Красноярцам предлагают придумать имя пингвиненку. Фото: парк флоры и фауны "Роев ручей"

В красноярском парке флоры и фауны весенний бэби-бум. Месяц назад появился малыш у пингвиньей пары Чили и Кусачего. На момент рождения он весил всего 60 граммов, а сегодня вес уже 1,6 килограммов. Администрация парка предлагает красноярцам принять участие в судьбе малыша – придумать ему имя.

Как дают имя пингвинам? По сложившейся традиции, первая буква имени должна совпадать с первой буквой имени мамы-пингвинихи, в этом случае – на букву «Ч». И желательно, чтобы была первая буква имени папы «К». И хотелось бы, чтобы имя птицы соответствовало ее характеру.

А по характеру малыш смелый и любопытный. Вот какую историю рассказали сотрудники зоопарка. Однажды малыш сбежал от мамы и отправился гулять.

- Зашел в чужой домик и там стал наводить порядок. Естественно, хозяева домика попытались выпроводить нежданного гостя. Но сделать это по-быстрому не получилось. В разборки вмешались родители, ближайшие родственники. Шум, гам, скандал в некогда дружной стае! А пингвиненок тем временем пошел путешествовать дальше.

Фото: парк флоры и фауны "Роев ручей"

Вообще очковые пингвины – преданные и очень ответственные родители. Чили и Кусачий – не исключение. Они наперегонки торопятся покормить малыша. Аппетит у него прекрасный, в месячном возрасте по весу он уже догоняет маму с папой. Пол птицы пока не известен, это тоже нужно учесть при выборе имени.

Добавим, что в «Роевом ручье» живут 13 очковых пингвинов. Взрослея, эти птицы создают крепкие пары до конца жизни. И часто приносят потомство. Марфа и Леня стали родителями двух малышей Милы и Моти. Рембо и Жора – уже многодетные, у пары есть Рикки, Рома и Роки. Так что наш пока еще безымянный малыш – уже шестой, считайте – сибиряк.

Тот, кто предложит лучшее имя, получит пригласительный билет в «Роев ручей» и войдет в летопись парка, как «крестный». Итоги конкурса будут подведены 25 апреля, в этот день отмечается Всемирный день пингвина.