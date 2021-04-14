В Красноярский край привезли еще 21,3 тысячи доз вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск привезли очередную партию вакцины от коронавируса – 21,3 тысячи доз «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Накануне препараты приняли на специальный склад. А сегодня, 14 апреля, вакцину начали развозить по поликлиникам и больницам городов и районов края.

В краевом минздраве рассказали, что препараты поступают в регион каждую неделю, без перерыва. Причем не только уже зарекомендовавший себя «Спутник V», но и новый «ЭпиВакКорона», разработанный в новосибирской лаборатории «Вектор». При этом спрос на прививки среди населения растет, в соцсетях и мессенджерах красноярцы жалуются, что никак не могут сделать заветный укол.

Всего в регион с начала вакцинации отгрузили свыше 167,3 тысяч доз «Гам-Ковид-Вак». И около 5 тысяч доз «ЭпиВакКорона» - для отдаленных и труднодоступных территорий края и немобильных пациентов. На 13 апреля привито первым компонентом 155 456 человек, вторым – 110 579. В крае работают 122 прививочных пункта.

Напомним, что записаться на вакцинацию можно, позвонив в регистратуру своей поликлиники, через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru, либо через личный кабинет на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.